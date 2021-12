“Italia Paese dell’anno”? Ecco il palmares del premio: nel 2020 il Malawi, prima Myanmar e Colombia. Gli avversari? Le Samoa e Zambia (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lasciatelo cantare, questo Italiano vero“, “Mentre l’Europa barcolla, Mario Draghi non molla”, “Non svegliateci dal sogno, non lasciate finire l’anno del Dragone“. Nello sbrodolante speech del Gr1 del 17 dicembre – con sottofondo musicale di Toto Cutugno – è riassunta l’Italianissima eccitazione di fronte alla notizia che l’Economist, la prestigiosa rivista di proprietà della famiglia Agnelli, ci abbia nominato “Country of the year“. Per merito ovviamente suo, del premier “rispettato a livello internazionale” che il settimanale teme venga “rimpiazzato da un primo ministro meno competente”. Un assist perfetto agli editoralisti nostrani, che per un giorno hanno potuto “esterovestire” le proprie lodi all’ex banchiere (per di più in concomitanza con lo sciopero generale convocato da Cgil e Uil). Ma è da scommettere che in pochi abbiano letto davvero il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Lasciatelo cantare, questono vero“, “Mentre l’Europa barcolla, Mario Draghi non molla”, “Non svegliateci dal sogno, non lasciate finire l’anno del Dragone“. Nello sbrodolante speech del Gr1 del 17 dicembre – con sottofondo musicale di Toto Cutugno – è riassunta l’nissima eccitazione di fronte alla notizia che l’Economist, la prestigiosa rivista di proprietà della famiglia Agnelli, ci abbia nominato “Country of the year“. Per merito ovviamente suo, del premier “rispettato a livello internazionale” che il settimanale teme venga “rimpiazzato da un primo ministro meno competente”. Un assist perfetto agli editoralisti nostrani, che per un giorno hanno potuto “esterovestire” le proprie lodi all’ex banchiere (per di più in concomitanza con lo sciopero generale convocato da Cgil e Uil). Ma è da scommettere che in pochi abbiano letto davvero il ...

