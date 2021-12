Iss, variante Omicron in forte crescita in Italia: i casi sono 84 (Di sabato 18 dicembre 2021) sono saliti a 84 i casi di variante Omicron del coronavirus in Italia , secondo l'Istituto superiore di Sanità. Il dato è 'in forte crescita rispetto'. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021)saliti a 84 ididel coronavirus in, secondo l'Istituto superiore di Sanità. Il dato è 'inrispetto'. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata ...

