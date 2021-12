Isola dei Famosi: Gianmarco Onestini nel cast? Spunta un nome bomba come opinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il Grande Fratello Vip partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Durante le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del reality show ha fatto alcuni nomi inediti che potrebbero sbarcare in Honduras. Isola dei Famosi: Gianmarco Onestini nel cast? Spuntano altri nomi E’ successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa… un italiano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il Grande Fratello Vip partirà la nuova edizione dell’dei. Durante le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del reality show ha fatto alcuni nomi inediti che potrebbero sbarcare in Honduras.deinelno altri nomi E’ successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa… un italiano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

PeppaPigBig : ISOLA DEI FAMOSI DI MIRIANA. devo dire che in ogni reality è sempre amata ????e che ci deve essere sempre un NICOLA,… - blogtivvu : Isola dei Famosi: Gianmarco Onestini nel cast? Spunta un nome bomba come opinionista - BimbadiTom : @KatiaCalderini Esatto c'è il bisogno di un programma in cui vederlo almeno un paio di volte a settimana come quand… - LunaLeso : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giovanni Legora (1887/1980) Isola dei pescatori 'Paesaggio e Impressione' @BrindusaB1 @lagatta4739 @karm… - LuciaPagnozzi : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giovanni Legora (1887/1980) Isola dei pescatori 'Paesaggio e Impressione' @BrindusaB1 @lagatta4739 @karm… -