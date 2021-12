"Io non lo faccio". Lilli Gruber stizzita: frecciata a Mario Giordano? La domanda che la infiamma (Di sabato 18 dicembre 2021) Lilli Gruber sveste i panni di conduttrice per indossare quelli da invitata. E lo fa nella puntata di venerdì 17 dicembre di Propaganda Live. Qui si parla ancora una volta di no vax e la conduttrice di La7 si lascia andare: "Io sono andata in onda anche durante il lockdown, ma noi non invitiamo chi è 'no scienza', chi è contro gli studi degli esperti perché penso sia sbagliato". Nel salotto di Diego Bianchi la Gruber precisa che questo non significa non dare spazio a chi ha idee diverse o dubbi. "Io non penso che si debba mettere alla pari chi divulga fake news e complottismi con chi invece si pone delle domande". La conduttrice di Otto e Mezzo lancia anche una frecciata agli altri programmi: "Io non faccio informazione spettacolo". Un riferimento a conduttori come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021)sveste i panni di conduttrice per indossare quelli da invitata. E lo fa nella puntata di venerdì 17 dicembre di Propaganda Live. Qui si parla ancora una volta di no vax e la conduttrice di La7 si lascia andare: "Io sono andata in onda anche durante il lockdown, ma noi non invitiamo chi è 'no scienza', chi è contro gli studi degli esperti perché penso sia sbagliato". Nel salotto di Diego Bianchi laprecisa che questo non significa non dare spazio a chi ha idee diverse o dubbi. "Io non penso che si debba mettere alla pari chi divulga fake news e complottismi con chi invece si pone delle domande". La conduttrice di Otto e Mezzo lancia anche unaagli altri programmi: "Io noninformazione spettacolo". Un riferimento a conduttori come ...

