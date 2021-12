Internet | il rapporto tra velocità della connessione e benessere della democrazia nel mondo L’Italia? Arranca in 61ma posizione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) C’è una classifica in cui il nostro paese rimane molto attardato, posizionandosi addirittura dietro a Romania, Bulgaria e Malesia. Si trattagraduatoria sullaa livello globale. Quando si analizza la diffusione di, i dati che di solito vengono messi in evidenza sono quelli relativi al libero utilizzo dei social – ad esempio quasi tutti bloccati in Cina – o a determinati siti. Sicuramente fattori importanti, ma non gli unici da tenere in considerazione. Anche laè infatti un elemento decisivo per valutare il concreto accesso garantito ai cittadini alla rete. Un’analisi di questo tipo è stata recentemente ...