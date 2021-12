Inter, nel nuovo anno Eriksen a San Siro per salutare i tifosi (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri l’addio di Eriksen all’Inter, ma un arrivederci a San Siro per il saluto del centrocampista danese ai tifosi nerazzurri Eriksen tornerà a San Siro per salutare i tifosi e l’Inter nel 2022. Questa è la certezza dopo l’addio del danese di ieri. Steve Zhang vuole regalare a Chris tutto l’affetto dei tifosi nerazzurri verso il centrocampista e l’ultimo saluto è d’obbligo. Intanto i tifosi stanno riempiendo di messaggi e ricordi sui social Eriksen. Lo stesso agente Schoots ha confermato che il danese vuole salutare i suoi ex tifosi. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri l’addio diall’, ma un arrivederci a Sanper il saluto del centrocampista danese ainerazzurritornerà a Sanpere l’nel 2022. Questa è la certezza dopo l’addio del danese di ieri. Steve Zhang vuole regalare a Chris tutto l’affetto deinerazzurri verso il centrocampista e l’ultimo saluto è d’obbligo. Intanto istriempiendo di messaggi e ricordi sui social. Lo stesso agente Schoots ha confermato che il danese vuolei suoi ex. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene ...

Advertising

Inter : ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi… - OptaPaolo : 100 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato… - Inter : ??? | HANDA Il portiere sloveno stacca Albertosi e sale nella top-10 dei giocatori con più partite nel campionato… - MicheleTrobbia1 : RT @Inter: ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San… - dell_inter : @fabioschiano @AIexDeI @giastevenz @MarNelant @totofaz @FootballAndDre1 Cassano ne dice una giusta all'anno, come u… -