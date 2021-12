INPS, assegno di 500 euro senza ISEE: a chi spetta (Di sabato 18 dicembre 2021) L’INPS verserà un assegno mensile di 500 euro ai contribuenti con più di 35 anni e senza ISEE se hanno questi problemi Sono tanti i cittadini italiani che, per motivi di salute, non sono capaci di badare a se stessi in completa autonomia. Per questo motivo hanno bisogno di assistenza continua e la presenza di assistenti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 dicembre 2021) L’verserà unmensile di 500ai contribuenti con più di 35 anni ese hanno questi problemi Sono tanti i cittadini italiani che, per motivi di salute, non sono capaci di badare a se stessi in completa autonomia. Per questo motivo hanno bisogno di assistenza continua e la predi assistenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marcoregni : RT @G_Innamorati: il Consiglio di giurisdizione della #Camera ha corretto il taglio retroattivo dei #vitalizi agli ex #deputati, deciso nel… - andreafabozzi : RT @G_Innamorati: il Consiglio di giurisdizione della #Camera ha corretto il taglio retroattivo dei #vitalizi agli ex #deputati, deciso nel… - lorenzbattaglia : @INPS_it Domanda assegno temporaneo figli minori ripresentata il 25 novembre (sotto suggerimento pec inps() perché… - FENEALUIL_ : RT @UILofficial: #Bombardieri: L'assegno familiare non è una risorsa in più: i lavoratori lo avevano già. Ora, semmai, si sono complicate l… - SalvoLabate : RT @UILofficial: #Bombardieri: L'assegno familiare non è una risorsa in più: i lavoratori lo avevano già. Ora, semmai, si sono complicate l… -