Infortuni: Napoli, 'mortificante impotenza istituzioni pubbliche' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Torino si ritrova a piangere altri morti sul lavoro: tre famiglie, 41 solo nel 2021, si ritrovano senza un genitore o un figlio. A tutti loro va la mia vicinanza e la mia solidarietà. Ma la strage silenziosa non si ferma. E questo sentimento di impotenza delle istituzioni pubbliche è davvero mortificante per milioni di persone che ogni mattina escono di casa per recarsi al lavoro". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia. "Sono scarse le forze, si ripete dopo ogni tragedia, per effettuare controlli capillari. È una spiegazione che non spiega nulla. Si abbia il coraggio, se lo Stato e gli Enti locali non possono assumere personale, di riscrivere l'agenda delle priorità. Se gli ispettori del lavoro e la Polizia locale non hanno personale a sufficienza, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Torino si ritrova a piangere altri morti sul lavoro: tre famiglie, 41 solo nel 2021, si ritrovano senza un genitore o un figlio. A tutti loro va la mia vicinanza e la mia solidarietà. Ma la strage silenziosa non si ferma. E questo sentimento didelleè davveroper milioni di persone che ogni mattina escono di casa per recarsi al lavoro". Lo afferma Osvaldo, deputato di Coraggio Italia. "Sono scarse le forze, si ripete dopo ogni tragedia, per effettuare controlli capillari. È una spiegazione che non spiega nulla. Si abbia il coraggio, se lo Stato e gli Enti locali non possono assumere personale, di riscrivere l'agenda delle priorità. Se gli ispettori del lavoro e la Polizia locale non hanno personale a sufficienza, si ...

