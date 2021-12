Infortuni | Fregolent Iv | ' fare piena luce su dinamiche incidente Torino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "La strage diè un fatto terribile e sconvolgente che colpisce numerose famiglie, a cui va il mio cordoglio, a pochi giorni dal Natale". Lo dichiara Silvia, deputata di Italia viva, a proposito dell'che ha visto morire tre operai per il crollo di una gru in via Genova a. "È ora necessario -aggiunge-sulledell'per capire se ci siano responsabilità dirette sull'accaduto anche se le vittime sul lavoro, in Italia ed in Piemonte, hanno raggiunto livelli inaccettabili per un Paese moderno e civile“.