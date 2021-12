Infortuni | Bernini | ' strage silenziosa che è emergenza nazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “La tragedia di stamani, con la morte di tre operai a causa del crollo di una gru, ripropone in tutta la sua enormità la questione cruciale della sicurezza nei cantieri. Siamo di fronte a unache norme e protocolli non riescono a fermare e che assume sempre più i contorni di un'". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Bisogna fare di tutto -aggiunge- per garantire incentivi e agevolazioni ai datori di lavoro che investono sulla sicurezza, ma servono prima di tutto maggiori controlli potenziando prevenzione e servizi ispettivi. Alle famiglie delle vittime la vicinanza e il cordoglio dei senatori di Forza Italia”.