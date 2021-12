Incidenti sul lavoro | operaia di 36 anni muore travolta da bus dopo il turno di notte in zona industriale poco illuminata

(Di sabato 18 dicembre 2021) Rossella Mastromartino,di 36, è morta nella serata di sabato 18 dicembre all’ospedale San Carlo di Potenza dove era stata portataessere stata investita da un autobus al termine deldellain un’azienda delladi Melfi (Potenza). Erano le 6, era ancora buio e perciò nel corso della giornata è montata la polemica sulla scarsa illuminazione dell’area, dove ha sede anche lo stabilimento Stellantis. Da tempo i sindacati e i lavoratori ne denunciano la pericolosità per l’incolumità di chi vi transita. Assunta alcunifa da una cooperativa che esegue dei lavori all’interno della Proma, un’azienda dell’indotto Stellantis, Rossella aveva due figli e viveva a Melfi. Anche il padre, per, ha ...

Advertising

petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio delle vittime di lavoro di oggi. Gli incidenti a Ischia e nel Salernitano, nel Taranti… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, cade una gru su un palazzo a Torino: travolti 3 operai, almeno uno morto - Stefania_Cixi69 : RT @pasquino2000: Ancora tre omicidi oggi a #Torino, ma li chiameranno incidenti sul lavoro. Produci, consuma, crepa. - RealHumanBean_7 : @_dajedepunta_ Staremo vicini agli 800 lavoratori morti da inizio anno, ormai non sono più incidenti. Muore lettera… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul

I mortilavoro nel 2021 oltre quota mille. Ecco i volti della strage di Marco Patucchi 29 Novembre 2021Una scommessa da 1,8 miliardi di dollarinucleare a fusione Il nucleare, pur non essendo ...o in lieve calo nei prossimi decenni a causa dei timori generati nell'opinione pubblica dagli...Un camionista di 52 anni è rimasto ucciso a Soncino, in provincia di Cremona, da un cancello di un’azienda agricola crollato ...L’incredibile storia in Liguria: l’uomo, rimasto per sempre paralizzato, ha accettato di raccontare una storia totalmente diversa ...