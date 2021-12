In Italia 28.064 nuovi casi Covid e 123 morti, il tasso di positività cala al 4% (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Sono 28.064 i casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 28.632 di precedenti. Con 697.740 tamponi, 28mila in più, tanto che il tasso di positività scende leggermente da 4,3% a 4%. I decessi sono 123 (ieri 120), per un totale di 135.544 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 30 in più (ieri +6) con 95 ingressi del giorno, e salgono a 953, mentre i ricoveri ordinari sono 56 in più (ieri +182), 7.576 in totale. La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+6.119), seguita da Veneto (+4.016), Emilia Romagna (+2.451), Lazio (+2.409) e Piemonte (+2.326). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Sono 28.064 inelle 24 ore in, contro i 28.632 di precedenti. Con 697.740 tamponi, 28mila in più, tanto che ildiscende leggermente da 4,3% a 4%. I decessi sono 123 (ieri 120), per un totale di 135.544 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 30 in più (ieri +6) con 95 ingressi del giorno, e salgono a 953, mentre i ricoveri ordinari sono 56 in più (ieri +182), 7.576 in totale. La regione con piùodierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+6.119), seguita da Veneto (+4.016), Emilia Romagna (+2.451), Lazio (+2.409) e Piemonte (+2.326). I contagi totali indall'inizio della pandemia ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 28.064 contagi e 123 morti: bollettino 18 dicembre - - fam_cristiana : Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 28.064 i nuovi casi di infezione da #Covid e 123 i morti. - mlpedo : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia altri 28.064 casi e 123 morti. Il bollettino del ministero della Salute di sabato 18 dicembre https:/… - ilcirotano : In Italia 28.064 nuovi casi Covid e 123 morti, il tasso di positività cala al 4% - - ShootersykEku : Cosa c'è dietro a 100naia di ml di contagi 10000 + del 2020 e molto meno decessi? I malori post vaccino come vengon… -