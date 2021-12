In Austria entra senza restrizioni solo chi ha effettuato la terza dose (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Ben oltre le misure Ue, l’Austria si blinda e consente l’ingresso senza restrizioni soltanto ai vaccinati con terza dose. Il governo di Vienna ha infatti deciso che a partire da lunedì 20 dicembre anche le persone guarite o chi si è sottoposto al vaccino anti Covid, se non ha effettuato il richiamo, dovrà avere un tampone negativo non più vecchio di 72 ore. Per chi invece non è vaccinato scatta la quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che potrà essere interrotto soltanto con un tampone Pcr negativo effettuato dopo cinque giorni. Austria aperta solo ha chi ha effettuato terza dose, con qualche eccezione Ad annunciare le nuove misure Austriache è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Ben oltre le misure Ue, l’si blinda e consente l’ingressosoltanto ai vaccinati con. Il governo di Vienna ha infatti deciso che a partire da lunedì 20 dicembre anche le persone guarite o chi si è sottoposto al vaccino anti Covid, se non hail richiamo, dovrà avere un tampone negativo non più vecchio di 72 ore. Per chi invece non è vaccinato scatta la quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che potrà essere interrotto soltanto con un tampone Pcr negativodopo cinque giorni.apertaha chi ha, con qualche eccezione Ad annunciare le nuove misureche è ...

Advertising

ProDocente : Altre restrizioni in Europa: da lunedì in Austria si entra solo con la terza dose - IlPrimatoN : Vienna si blinda. Tra quarantene, tamponi obbligatori e Natale per soli immunizzati - gemin_steven98 : RT @ilpost: Dal 20 dicembre chi entra in Austria e non è vaccinato contro il coronavirus o guarito dovrà mettersi in quarantena https://t.c… - infoitinterno : Dieci giorni di quarantena per chi entra in Austria senza vaccino. La mappa Ue delle restrizioni ai viaggi - ilpost : Dal 20 dicembre chi entra in Austria e non è vaccinato contro il coronavirus o guarito dovrà mettersi in quarantena -