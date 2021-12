Il tempo che passerai coi tuoi figli è la cosa più preziosa al mondo (Di sabato 18 dicembre 2021) Essere una mamma è meraviglioso, è stancante e complicato. Essere una mamma vuol dire che trascorreremo le notti insonni, che ci preoccuperemo per i nostri bambini, che resteremo sempre in apprensione. Vuol dire che passeremo il resto della nostra vita ad anteporre il suo bene e i suoi bisogno ai nostri. Pannolini sporchi, passeggini nei corridoi, seggioloni in macchina che occupano spazio. E poi, ancora, giocattoli sparsi per tutta casa. Ci saranno momenti in cui la nostra pazienza supererà ogni limite, in cui sentiremo vacillare ogni certezza. Perché saremo stanche ed esauste. Ma ci basterà guardarli negli occhi, accarezzare la loro pelle e annusare il loro profumo per creare i ricordi più belli di una vita intera. Perché quei momenti, anche se apparentemente semplici e privi di significato, in realtà sono quelli che danno un senso alla nostra vita. Gli stessi che nessuno potrà mai ... Leggi su dilei (Di sabato 18 dicembre 2021) Essere una mamma è meraviglioso, è stancante e complicato. Essere una mamma vuol dire che trascorreremo le notti insonni, che ci preoccuperemo per i nostri bambini, che resteremo sempre in apprensione. Vuol dire che passeremo il resto della nostra vita ad anteporre il suo bene e i suoi bisogno ai nostri. Pannolini sporchi, passeggini nei corridoi, seggioloni in macchina che occupano spazio. E poi, ancora, giocattoli sparsi per tutta casa. Ci saranno momenti in cui la nostra pazienza supererà ogni limite, in cui sentiremo vacillare ogni certezza. Perché saremo stanche ed esauste. Ma ci basterà guardarli negli occhi, accarezzare la loro pelle e annusare il loro profumo per creare i ricordi più belli di una vita intera. Perché quei momenti, anche se apparentemente semplici e privi di significato, in realtà sono quelli che danno un senso alla nostra vita. Gli stessi che nessuno potrà mai ...

Advertising

marcodimaio : Dai dati del #MEF emerge chiaramente che le misure volute da @matteorenzi al tempo del suo governo e il #familyact… - welikeduel : 'È un momento epocale. Non è possibile immaginare cosa accadrà domani. Approfittate del presente, passate del tempo… - FBiasin : “Sì però Calhanoglu fa solo assist su calcio d’ang…”. Non si fa in tempo a dire una cattiveria che si viene smentit… - Andrew_bahbah : RT @AdmiralReloade1: Le ragioni della propaganda dittatoriale, sono crollate con la 3a dose e con l'ammissione che i vaccini non immunizzan… - xo1x6o : RT @marilovesgr33n: “Perché perché perché. Ho come impressione che sulla terra sprechiate troppo tempo a chiedervi perché. D’inverno non ve… -