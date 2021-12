IL PRINCIPALE FORNITORE DI CEREALI LIMITA LE ESPORTAZIONI (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Argentina sta LIMITAndo le ESPORTAZIONI di mais e grano per contrastare l’inflazione alimentare interna. “ È una risoluzione che l’industria alimentare ritiene necessaria per garantire la prevedibilità. E per salvaguardare ciò di cui gli argentini hanno bisogno per il proprio consumo ” , ha affermato il ministro dell’Agricoltura Julian Dominguez in una dichiarazione di questa settimana, come citato da Bloomberg. … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Argentina stando ledi mais e grano per contrastare l’inflazione alimentare interna. “ È una risoluzione che l’industria alimentare ritiene necessaria per garantire la prevedibilità. E per salvaguardare ciò di cui gli argentini hanno bisogno per il proprio consumo ” , ha affermato il ministro dell’Agricoltura Julian Dominguez in una dichiarazione di questa settimana, come citato da Bloomberg. … proviene da Database Italia.

