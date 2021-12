Il pressing dei sindaci sul governo per il green pass agli studenti (Di sabato 18 dicembre 2021) La lettera appello del sindaco di Pesaro e presidente dei sindaci di Ali Matteo Ricci, sottoscritta da molti altri primi cittadini. green pass anche per gli studenti, ma arriva il no dell'Associazione nazionale presidi Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) La lettera appello del sindaco di Pesaro e presidente deidi Ali Matteo Ricci, sottoscritta da molti altri primi cittadini.anche per gli, ma arriva il no dell'Associazione nazionale presidi

Advertising

infoitcultura : Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi 2022, Mediaset in pressing per strappare il suo sì - Aquila5721 : Qualcuno mi fa capire perché in Italia c'è tutto questo pressing nei riguardi dei cittadini? - infoitinterno : Green pass obbligatorio anche per gli studenti delle scuole medie. L'idea dei sindaci in pressing sul governo - Open - AmnestyGr115 : RT @emanuele82: Niente proroghe: l’Italia difenda le batterie sostenibili Il governo italiano respinga le proposte del Consiglio Europeo su… - AmnestyBiella : RT @emanuele82: Niente proroghe: l’Italia difenda le batterie sostenibili Il governo italiano respinga le proposte del Consiglio Europeo su… -