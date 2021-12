Il premier Draghi elogia il discorso del professor Carmina: “Addio cari studenti, ora mordete la vita” (Di sabato 18 dicembre 2021) "Condivido col senator Renzi il senso straziante delle parole del professore di storia Carmina, è una lettera bellissima quella che scrive ai suoi studenti e va ricordata per sempre". Così il premier Mario Draghi nella replica in Senato in vista del Consiglio europeo, parlando di Pietro Carmina, 68 anni, professore di Storia e Filosofia, tra le nove vittime di Ravanusa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) "Condivido col senator Renzi il senso straziante delle parole dele di storia, è una lettera bellissima quella che scrive ai suoie va ricordata per sempre". Così ilMarionella replica in Senato in vista del Consiglio europeo, parlando di Pietro, 68 anni,e di Storia e Filosofia, tra le nove vittime di Ravanusa. L'articolo .

