Il post da bullo di Raj Ducci, militante di Fratelli d'Italia: "Noi siamo uomini, voi siete delle zecche" (Di sabato 18 dicembre 2021) C'è di tutto nell'ultimo post su Instagram di Raj Ducci, responsabile del circolo di Fratelli d'Italia di Fino Mornasco, nel Comasco. Omofobia, body shaming, classismo, e – per non farsi mancare nulla – anche qualche errore grammaticale. Ieri sera ha iniziato a circolare sui social una card con una sua foto e una serie di "differenze" che secondo lui distinguerebbero quelli che appartengono a Fratelli d'Italia da un "voi" generico e non specificato, che il coordinatore identifica con chiunque non la pensi come lui. Raj Ducci presidente della sezione di Fratelli d'Italia di Fino Mornasco. Nei suoi post su Instagram un mix delirante di omofobia, misoginia, volgarità e ignoranza. pic.twitter.com/D1XOiQ2Qxp — Alekos Prete ...

