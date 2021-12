Il pediatra Villani (ex Cts): "Più benefici che rischi anche per i bambini. Il vaccino è risolutivo" (Di sabato 18 dicembre 2021) “Non vaccinerò mia figlia, perché credo che il rapporto rischi-benefici su una bambina di 5 anni non pende dalla parte del beneficio. La possibilità che un ragazzo da 0 a 19 anni muoia di Covid, numeri alla mano, è identica a quella di chi muore colpito da un fulmine”. Stamattina, in un’intervista alla Stampa, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata molto chiara sul vaccino ai bambini: “Nessuno può dire che non ci siano rischi per chi ha meno di 18 anni nel medio e lungo termine”. La leader di Fratelli d’Italia ha ragione? Lo abbiamo chiesto al professor Alberto Villani, responsabile unità generale e malattie infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, già presidente della società italiana di pediatria e membro del Comitato Tecnico Scientifico per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) “Non vaccinerò mia figlia, perché credo che il rapportosu una bambina di 5 anni non pende dalla parte delo. La possibilità che un ragazzo da 0 a 19 anni muoia di Covid, numeri alla mano, è identica a quella di chi muore colpito da un fulmine”. Stamattina, in un’intervista alla Stampa, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata molto chiara sulai: “Nessuno può dire che non ci sianoper chi ha meno di 18 anni nel medio e lungo termine”. La leader di Fratelli d’Italia ha ragione? Lo abbiamo chiesto al professor Alberto, responsabile unità generale e malattie infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, già presidente della società italiana di pediatria e membro del Comitato Tecnico Scientifico per ...

