Il paradosso Olanda: il 40% degli elettori favorevoli all’uscita dall’Ue (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Assieme alla Germania, è l’Olanda la nazione che più di tutte ha guadagnato dall’introduzione dell’euro. Sarebbe dunque facile pensare che i cittadini olandesi siano tutti favorevoli all’Unione Europea e alle sue politiche. Così, tuttavia, non sembra essere. Anzi. Il sondaggio: in Olanda il 90% dei cittadini non vuole trasferire più poteri a Bruxelles Secondo un recente sondaggio, infatti, il 40% degli olandesi sarebbero favorevoli a uscire dall’Unione. La quota è in calo rispetto a qualche anno fa, ma rimane piuttosto considerevole specie se si pensa che in Olanda non esiste una stampa euroscettica come quella della Gran Bretagna. Se questo non fosse di per sé già abbastanza significativo, stando sempre allo stesso sondaggio solo il 10% degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic – Assieme alla Germania, è l’la nazione che più di tutte ha guadagnato dall’introduzione dell’euro. Sarebbe dunque facile pensare che i cittadini olandesi siano tuttiall’Unione Europea e alle sue politiche. Così, tuttavia, non sembra essere. Anzi. Il sondaggio: inil 90% dei cittadini non vuole trasferire più poteri a Bruxelles Secondo un recente sondaggio, infatti, il 40%olandesi sarebberoa uscire dall’Unione. La quota è in calo rispetto a qualche anno fa, ma rimane piuttosto considerevole specie se si pensa che innon esiste una stampa euroscettica come quella della Gran Bretagna. Se questo non fosse di per sé già abbastanza significativo, stando sempre allo stesso sondaggio solo il 10%...

