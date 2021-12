Il Napoli fa chiarezza sulla situazione Ounas: il comunicato (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di domani ci sarà il big match tra Milan e Napoli. Nonostante gli infortuni innumerevoli da ambedue le parti, rimane una sfida affascinante al vertice. Poco prima della partenza per Milano, però, Adam Ounas ha subito una rapina a mano armata dentro casa propria. I malviventi hanno preso gioielli e contanti, ma il ragazzo sta bene. Ounas Milan Napoli Alcune testate avevano ipotizzato la sua non partenza con la squadra a causa della rapina subito. Su questo argomento, però, si è subito esposto il Napoli, chiarendo la situazione. A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adam Ounas è regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano.— Official SSC Napoli (@sscNapoli) ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di domani ci sarà il big match tra Milan e. Nonostante gli infortuni innumerevoli da ambedue le parti, rimane una sfida affascinante al vertice. Poco prima della partenza per Milano, però, Adamha subito una rapina a mano armata dentro casa propria. I malviventi hanno preso gioielli e contanti, ma il ragazzo sta bene.MilanAlcune testate avevano ipotizzato la sua non partenza con la squadra a causa della rapina subito. Su questo argomento, però, si è subito esposto il, chiarendo la. A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adamè regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano.— Official SSC(@ssc) ...

