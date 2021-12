Il Napoli alla ricerca del nuovo Manolas | i possibili obiettivi dei partenopei!

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’addio diha lasciato ilorfano di un difensore centrale da affiancare a Koulibaly. Per questo la dirigenza è giàdel sostituto. I partenopei non dispongono di un’ampia disponibilità economica. Quindi l’intenzione di Giuntoli è di muoversi su più fronti cogliendo l’occasione migliore. Marcos Senesi , Feyenoord Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsta valutando quattro profili. Marcos Senesi, argentino classe 1997, è il pilastro difensivo del Feyenoord che sta lottando per il primo posto in Eredivisie. Yerry Mina, in uscita dall’Everton, potrebbe essere un’occasione. É stato proposto Jhon Lucumì, ventitreenne del Genk (la stessa squadra da cui è arrivato Koulibaly), ma lui è considerato più un difensore da difesa a tre. L’ultimo nome sarebbe la soluzione più ...

- " Domani abbiamo a disposizione 16 - 17 calciatori della rosa , per cui bastano per andare ... Sono le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampavigilia della sfida contro il Milan ...E' l'obiettivo di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Il nostro avversario è di qualità con ...Mister Pioli è stato chiaro durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli: "Le ultime due prestazioni non sono state ottimali, dobbiamo riprovare a mettere in campo le nostre qualità con ...