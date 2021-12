“Il monello” di Charlie Chaplin compie 100 anni al Teatro Parioli di Roma

(Di sabato 18 dicembre 2021) In occasione del 100esimoversario del film “Il”, ildine ha proiettato la visione per commemorare il grande regista chefu. “The Kid” Il 10 e 11 dicembre, ildi-Nord ha ospitato gli amanti del cinema muto che caratterizzò i primidel ‘900. Simbolo emblematico di quel nuovo modo di fare cinema, fu Charles, che con i suoi 90 film lasciò al mondo la sua eredità artistica. Durante la visione di “The Kid”, le intere scene sono state accompagnate dalla musica suonata dal vivo dalla pianista olandese Maud Nelissen. Il film, girato nel 1921, rappresenta il primo lungometraggio die qui per la prima volta ...

Eppure il Mel in vita sua non ha guardato in faccia nessuno e di parodie ha vissuto per 95 ... Senza volere, Mel Brooks si era messo sulle orme di Charlie Chaplin, il maestro. L'unico, a sua ...