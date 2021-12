Il Milan ritrova Giroud che va in panchina. In mediana Kessie e Tonali (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci sarà Ibrahimovic, ovviamente, al centro dell’attacco del Milan domani sera contro il Napoli. Pioli, però, ritroverà Giroud. Il francese andrà in panchina. Tantissimi gli assenti tra cui Leao. Scrive la Gazzetta: Giroud finalmente pronto alla staffetta. Ieri il francese si è allenato in gruppo: è pienamente recuperato. (…) I dubbi di Pioli sono sulla trequarti: possibile Messias titolare a destra, con Saelemaekers da traslocare a sinistra. In mezzo ballottaggio tra Diaz, titolare del ruolo ma ultimamente poco brillante, e Krunic. A centrocampo si riparte dai titolarissimi: dentro Kessie al fianco di Tonali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci sarà Ibrahimovic, ovviamente, al centro dell’attacco deldomani sera contro il Napoli. Pioli, però, ritroverà. Il francese andrà in. Tantissimi gli assenti tra cui Leao. Scrive la Gazzetta:finalmente pronto alla staffetta. Ieri il francese si è allenato in gruppo: è pienamente recuperato. (…) I dubbi di Pioli sono sulla trequarti: possibile Messias titolare a destra, con Saelemaekers da traslocare a sinistra. In mezzo ballottaggio tra Diaz, titolare del ruolo ma ultimamente poco brillante, e Krunic. A centrocampo si riparte dai titolarissimi: dentroal fianco di. L'articolo ilNapolista.

