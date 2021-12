Il Milan cerca l’erede di Ibra: nel mirino un’ex Serie A! (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Milan alla ricerca del sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non è immortale e superati i 40 anni non potrà andare avanti per molte stagioni ancora. I rossoneri si cautelano e l’erede lo cercano prima di perdere l’attaccante. Un nome su tutti stuzzica il palato della dirigenza Milanese. Nel mirino c’è Patrik Schick, ex Roma, ora al Bayer Leverkusen. Patrik-Schick L’attaccante ceco, reduce da 16 gol nelle ultime 13 partite ha visto la valutazione del suo cartellino alzarsi vertiginosamente. Finalmente si rivede il giocatore che tanto bene aveva fatto alla Sampdoria e il prezzo per il ritorno in Italia potrebbe essere lo stesso, la stima, secondo le indiscrezioni, si aggira sui 45-50 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilalla ridel sostituto di Zlatanhimovic. Lo svedese non è immortale e superati i 40 anni non potrà andare avanti per molte stagioni ancora. I rossoneri si cautelano elono prima di perdere l’attaccante. Un nome su tutti stuzzica il palato della dirigenzaese. Nelc’è Patrik Schick, ex Roma, ora al Bayer Leverkusen. Patrik-Schick L’attaccante ceco, reduce da 16 gol nelle ultime 13 partite ha visto la valutazione del suo cartellino alzarsi vertiginosamente. Finalmente si rivede il giocatore che tanto bene aveva fatto alla Sampdoria e il prezzo per il ritorno in Italia potrebbe essere lo stesso, la stima, secondo le indiscrezioni, si aggira sui 45-50 milioni di euro.

