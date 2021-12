Il Manifesto del Futurismo di Marinetti e altri cimeli venduti all’asta a Parigi per oltre 300mila euro (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ stata venduta all’asta da Sotheby’s a Parigi per 20.160 euro una rara copia originale a stampa del “Manifesto del Futurismo” del poeta e artista Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), pubblicato sulla prima pagina del quotidiano Parigino “Le Figaro” il 20 febbraio 1909, sconvolgendo tutto il mondo accademico dell’arte del tempo e presentando il movimento d’avanguardia sulla scena mondiale. Esposta in musei di tutto il mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, il Guggenheim Museum di New York e la National Gallery of Art di Washington, quella venduta da Sotheby’s è l’unica copia esposta in pubblico e una delle pochissime sopravvissute. L’esemplare era stimato 8.000 euro ed è stato infine aggiudicato, quasi tre volte il prezzo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ stata vendutada Sotheby’s aper 20.160una rara copia originale a stampa del “del” del poeta e artista Filippo Tommaso(1876-1944), pubblicato sulla prima pagina del quotidianono “Le Figaro” il 20 febbraio 1909, sconvolgendo tutto il mondo accademico dell’arte del tempo e presentando il movimento d’avanguardia sulla scena mondiale. Esposta in musei di tutto il mondo, tra cui il Centre Pompidou di, il Guggenheim Museum di New York e la National Gallery of Art di Washington, quella venduta da Sotheby’s è l’unica copia esposta in pubblico e una delle pochissime sopravvissute. L’esemplare era stimato 8.000ed è stato infine aggiudicato, quasi tre volte il prezzo di ...

