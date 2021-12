Il governo pensa a una nuova stretta per arginare Omicron: mascherine all'aperto e più obblighi vaccinali (Di sabato 18 dicembre 2021) Servono alcuni sacrifici di fronte a questa nuova impennata. Del resto la variante Omicron (come già quella inglese e poi quella indiana) sta scombinando tutti i piani, Una cabina di regia a Palazzo ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) Servono alcuni sacrifici di fronte a questaimpennata. Del resto la variante(come già quella inglese e poi quella indiana) sta scombinando tutti i piani, Una cabina di regia a Palazzo ...

LaStampa : Lockdown di Natale per i No Vax: il governo pensa al modello Austria - fattoquotidiano : Covid, il governo pensa a una stretta dopo Natale. Dalle mascherine all’aperto al tampone agli eventi affollati: le… - erretti42 : Covid, il governo pensa a una stretta dopo Natale. Dalle mascherine all'aperto al tampone agli eventi affollati: le… - pvsassone : RT @MMmarco0: Anziché ripristinare lo smartworking, mettere obbligo di mascherina ffp2 in tutti i luoghi chiusi e fare qualcosa di più conc… - Tiziana_DR : RT @MMmarco0: Anziché ripristinare lo smartworking, mettere obbligo di mascherina ffp2 in tutti i luoghi chiusi e fare qualcosa di più conc… -