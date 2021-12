Il governo ha proposto di far pagare a rate le bollette di luce e gas (Di sabato 18 dicembre 2021) La misura è stata inserita in un emendamento alla legge di bilancio, per contrastare l'aumento del prezzo dell’energia Leggi su ilpost (Di sabato 18 dicembre 2021) La misura è stata inserita in un emendamento alla legge di bilancio, per contrastare l'aumento del prezzo dell’energia

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo ha proposto di far pagare a rate le bollette di luce e gas - villafi : RT @alda7069: Anche le norme sulle #delocalizzazioni rischiano di finire a '...tarallucci e vino', molto all'italiana. Vi ricordo che @pote… - ilpost : Il governo ha proposto di far pagare a rate le bollette di luce e gas - fforzano : #mafiaè quando la notizia di #mafia viene nascosta anziché essere gridata in ogni angolo. #mafiaè quando Berlusconi… - PatrizSarda : RT @alda7069: Anche le norme sulle #delocalizzazioni rischiano di finire a '...tarallucci e vino', molto all'italiana. Vi ricordo che @pote… -