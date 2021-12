Il futuro di Eriksen: tutte le possibili destinazioni del danese (Di sabato 18 dicembre 2021) Christian Eriksen, dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, è libero di poter firmare con qualsiasi club, a patto che i protocolli nazionali per l’idoneità sportiva glielo consentano. Secondo La Gazzetta dello Sport per lui ci sono tre strade possibili: il ritorno in Danimarca oppure continuare a giocare ad alti livelli in Olanda o Inghilterra. Christian Eriksen Eriksen ad inizio mese si è allenato sui campi dell’Odense, club danese dove è cresciuto. Il club si è subito reso disponibile a riaccoglierlo, tuttavia lo stipendio sarebbe molto più basso di quello percepito all’Inter. Per rendere più allettante la proposta a Christian è stato offerto anche un ruolo in società al termine della carriera. Le altre opzioni invece lo renderebbero ancora protagonista in Europa. L’Ajax è la prima ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Christian, dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, è libero di poter firmare con qualsiasi club, a patto che i protocolli nazionali per l’idoneità sportiva glielo consentano. Secondo La Gazzetta dello Sport per lui ci sono tre strade: il ritorno in Danimarca oppure continuare a giocare ad alti livelli in Olanda o Inghilterra. Christianad inizio mese si è allenato sui campi dell’Odense, clubdove è cresciuto. Il club si è subito reso disponibile a riaccoglierlo, tuttavia lo stipendio sarebbe molto più basso di quello percepito all’Inter. Per rendere più allettante la proposta a Christian è stato offerto anche un ruolo in società al termine della carriera. Le altre opzioni invece lo renderebbero ancora protagonista in Europa. L’Ajax è la prima ...

