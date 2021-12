Il dramma di Gigi D’Agostino | “Colpito da un grave male | il dolore non mi dà pace”

Advertising

ROMA - 'Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo '. Non usa mezzi terminiD'Agostino per raccontare ai fan quello che, nell'ultimo periodo, lo ha visto impegnato in una faticosa lotta. Il dj e producer , nel post da quasi 40mila like in poche ore, parla di 'un dolore ...'Lotterò', assicura il dj, vera e propria colonna della scena dance italiana con hit come Lento ...Gigi D'Alessio parla di un dolore che lo ha divorato dall'interno. Un dramma che ha visto in prima persona tempo fa ...Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Gigi D'Agostino ha parlato per la prima volta della sua malattia con un post su Instagram. «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave mal ...