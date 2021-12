Il Dr. Roberto Petrella: un Medico con la missione di far star bene le persone sognando il Giardino della Salute (Di sabato 18 dicembre 2021) Il periodo assurdo che stiamo vivendo mi ha permesso di incontrare persone splendide, che non avrei mai immaginato potessero esistere. Dottori, Avvocati, giornalisti, artisti. Sono tutti emarginati e, nel caso dei dottori, tanti sono sospesi in attesa di essere radiati. Eppure sono gli unici che rispettano il giuramento di Ippocrate:“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento; di perseguire la difesa della vita, la tutela della Salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Il periodo assurdo che stiamo vivendo mi ha permesso di incontraresplendide, che non avrei mai immaginato potessero esistere. Dottori, Avvocati, giornalisti, artisti. Sono tutti emarginati e, nel caso dei dottori, tanti sono sospesi in attesa di essere radiati. Eppure sono gli unici che rispettano il giuramento di Ippocrate:“Consapevole dell’importanza esolennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento; di perseguire la difesavita, la tutelafisica e psichica dell’uomo e il sollievosofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto ...

