Il “destino comune” Ue-Africa passa da Algeri. Intervista con l’amb. Pugliese (Di sabato 18 dicembre 2021) Il primo partner commerciale dell’Italia in tutta l’Africa. Duecento aziende italiane con una presenza stabile nel Paese. Un interscambio in forte ripresa che punta a tornare sui livelli record del 2018 con 10 miliardi di euro. Un Paese cruciale per l’Italia e per quel “destino comune” di Unione europea e Africa sottolineato da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, nel corso della sua recente visita di Stato. Questa è l’Algeria, che Giovanni Pugliese, da un anno ambasciatore d’Italia ad Algeri, definisce “un interlocutore prioritario” per il nostro Paese nel corso di una conversazione con Formiche.net in vista della XIV Conferenza degli ambasciatori, un appuntamento di coordinamento della diplomazia italiana. Partiamo dalla visita di Stato a inizio novembre. Che significato ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) Il primo partner commerciale dell’Italia in tutta l’. Duecento aziende italiane con una presenza stabile nel Paese. Un interscambio in forte ripresa che punta a tornare sui livelli record del 2018 con 10 miliardi di euro. Un Paese cruciale per l’Italia e per quel “” di Unione europea esottolineato da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, nel corso della sua recente visita di Stato. Questa è l’a, che Giovanni Pugliese, da un anno ambasciatore d’Italia ad, definisce “un interlocutore prioritario” per il nostro Paese nel corso di una conversazione con Formiche.net in vista della XIV Conferenza degli ambasciatori, un appuntamento di coordinamento della diplomazia italiana. Partiamo dalla visita di Stato a inizio novembre. Che significato ...

Advertising

FernanaBot : È chiaro che ci odiamo tutti? No perché mi sembra che vada ricordato: oltre al destino comune non condividiamo nul… - generalcohol : Piu passa il tempo più io e @Stavrogina_ scopriamo di avere conoscenze in comune se questo non è destino - LVDA_Acid : RT @sano_scettico2: @LVDA_Acid Ma con un destino comune. - sano_scettico2 : @LVDA_Acid Ma con un destino comune. - proteggimifede_ : RT @aboutme____38: Immaginate se collegano la storia di Jacopo, il fratello che non c'è più, con Manuel 'fratello acquisito' di Simone, leg… -