Il Campidoglio illuminato di verde per i migranti: "Non lasciamoli soli" (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Il Campidoglio si è tinto di verde grazie ad una illuminazione allestita in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei migranti. Con @SaveChildrenIT nella Giornata per i diritti dei migranti il Palazzo Senatorio si tinge di verde per chiedere all'Europa di prendersi cura di chi scappa da persecuzioni, violazioni dei diritti umani, guerre e povertà. Non lasciamo solo chi ha bisogno di aiuto#lanterneverdi pic.twitter.com/gsh94hrHB0 — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 18, 2021 "Con Save the Children Italia nella Giornata per i diritti dei migranti il Palazzo Senatorio si tinge di verde per chiedere all'Europa di prendersi cura di chi scappa da persecuzioni, violazioni dei diritti umani, guerre e povertà. Non lasciamo solo chi ha bisogno di aiuto."

