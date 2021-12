Il bollettino di oggi sabato 18 dicembre: 28.064 nuovi casi e 123 morti (Di sabato 18 dicembre 2021) Il bollettino Covid di oggi, sabato 18 dicembre 2021: 28.064 contagiati, 123 morti, 12.430 guariti. Negi ospedali +30 terapie intensive e +56 ricoveri. Più di 4.000 nuovi casi oggi in Veneto, che anticipa a oggi la zona gialla... Leggi su today (Di sabato 18 dicembre 2021) IlCovid di182021: 28.064 contagiati, 123, 12.430 guariti. Negi ospedali +30 terapie intensive e +56 ricoveri. Più di 4.000in Veneto, che anticipa ala zona gialla...

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #18dicembre #Coronavirus #Covid_19 - leggoit : Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021: 28.064 nuovi casi e 123 decessi nelle ultime 24 ore… - Open_gol : ?? I dati di oggi sulla pandemia in Italia -