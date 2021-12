Il 23 dicembre il governo deciderà che Natale avremo (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - La convocazione della cabina di regia è per giovedì, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno, convocata in anticipo rispetto al solito non solo per sottolineare il lavoro svolto dall'esecutivo in questi mesi (e, magari, evitare che i fari siano puntati soltanto sull'elezione ormai prossima del presidente della Repubblica), ma anche per lanciare un messaggio chiaro agli italiani che si preparano alla festa del Natale. Il 23, ultimo giorno di scuola per milioni di studenti, si tireranno le somme sull'emergenza Covid, ma il presidente del Consiglio Mario Draghi si prepara, come ovvio che sia con i numeri del contagio in continuo aumento, a chiedere ai cittadini la massima responsabilità per far si' che ci sia il massimo rispetto delle regole anti-Covid. La preoccupazione è massima, l'intenzione è di tenere alta la guardia. Le misure che potrebbero essere ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - La convocazione della cabina di regia è per giovedì, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno, convocata in anticipo rispetto al solito non solo per sottolineare il lavoro svolto dall'esecutivo in questi mesi (e, magari, evitare che i fari siano puntati soltanto sull'elezione ormai prossima del presidente della Repubblica), ma anche per lanciare un messaggio chiaro agli italiani che si preparano alla festa del. Il 23, ultimo giorno di scuola per milioni di studenti, si tireranno le somme sull'emergenza Covid, ma il presidente del Consiglio Mario Draghi si prepara, come ovvio che sia con i numeri del contagio in continuo aumento, a chiedere ai cittadini la massima responsabilità per far si' che ci sia il massimo rispetto delle regole anti-Covid. La preoccupazione è massima, l'intenzione è di tenere alta la guardia. Le misure che potrebbero essere ...

