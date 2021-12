Icardi-Wanda Nara nei guai: ecco di cosa sono accusati! (Di sabato 18 dicembre 2021) Icardi e Wanda Nara ancora al centro dell’attenzione. I due coniugi argentini non riescono a stare lontano dalle cronache dei giornali. Dopo essere stati in prima pagina per guai amorosi, ora, i guai sembrano arrivare con la legge. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che spiega come i due coniugi siano finiti nell’occhio del ciclone per dei movimenti di denaro illecito da parte della Work Marketing Football srl, società di loro proprietà. Icardi-Psg Tra le accuse quella di aver nascosto alcuni pagamenti ricevuti dal calciatore come prestazione sportiva e tramite sponsorizzazioni dell’attaccante. Secondo le indiscrezioni, i due hanno trasferito i soldi su alcuni fondi illeciti in modo da eludere il pagamento di alcune tasse. Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021)ancora al centro dell’attenzione. I due coniugi argentini non riescono a stare lontano dalle cronache dei giornali. Dopo essere stati in prima pagina peramorosi, ora, isembrano arrivare con la legge. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che spiega come i due coniugi siano finiti nell’occhio del ciclone per dei movimenti di denaro illecito da parte della Work Marketing Football srl, società di loro proprietà.-Psg Tra le accuse quella di aver nascosto alcuni pagamenti ricevuti dal calciatore come prestazione sportiva e tramite sponsorizzazioni dell’attaccante. Secondo le indiscrezioni, i due hanno trasferito i soldi su alcuni fondi illeciti in modo da eludere il pagamento di alcune tasse.

