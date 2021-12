I tre sindacati rappresentano ancora il Paese nel “next normal”? (Di sabato 18 dicembre 2021) La battaglia delle percentuali dopo uno sciopero ha lo stesso mediocre fascino dei sondaggi pre-elettorali. Con una differenza: mentre dopo i sondaggi ci sono le urne, a sancire la realtà; dopo i numeri emessi per misurare le adesioni agli scioperi, non c’è nessuna verifica reale sulla rappresentatività sindacale. È uno dei nodi irrisolti della nostra democrazia, come l’articolo 39 della Costituzione è uno degli incompiuti della nostra recente storia repubblicana. Ciononostante, la retorica del mainstream resiste ai turbinosi cambiamenti della società e della politica. E continua a cristallizzare il ruolo delle organizzazioni sindacali intorno a quello, pur nobilissimo ma sempre meno esauriente, delle tre confederazioni Cgil, Cisl, Uil. La “società civile” – una volta si sarebbe detto così – si è trasformata, anche (e forse soprattutto) nelle organizzazioni del lavoro. Un mutamento ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) La battaglia delle percentuali dopo uno sciopero ha lo stesso mediocre fascino dei sondaggi pre-elettorali. Con una differenza: mentre dopo i sondaggi ci sono le urne, a sancire la realtà; dopo i numeri emessi per misurare le adesioni agli scioperi, non c’è nessuna verifica reale sulla rappresentatività sindacale. È uno dei nodi irrisolti della nostra democrazia, come l’articolo 39 della Costituzione è uno degli incompiuti della nostra recente storia repubblicana. Ciononostante, la retorica del mainstream resiste ai turbinosi cambiamenti della società e della politica. E continua a cristallizzare il ruolo delle organizzazioni sindacali intorno a quello, pur nobilissimo ma sempre meno esauriente, delle tre confederazioni Cgil, Cisl, Uil. La “società civile” – una volta si sarebbe detto così – si è trasformata, anche (e forse soprattutto) nelle organizzazioni del lavoro. Un mutamento ...

