I Frecciarossa che collegano Milano e Parigi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Sono partiti sabato mattina da Parigi e Milano i primi due Frecciarossa 1000 che hanno segnato il debutto dell'Alta Velocità targata Trenitalia e Ferrovie dello Stato in Francia. Una tappa storica nell'evoluzione del mercato ferroviario europeo. Dalla stazione di Paris Gare de Lyon il Frecciarossa è partito alle 7.26 con fermate a Lyon Part Dieu, Chambery-Challes-Les-Eaux, Modane, Torino Porta Susa e arrivo a Milano Centrale. Percorso inverso per il Frecciarossa partito da Milano Centrale alle 6.25 con arrivo nella stazione Parigina di Gare de Lyon. Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambery, Modane e Torino se ne aggiungeranno ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Sono partiti sabato mattina dai primi due1000 che hanno segnato il debutto dell'Alta Velocità targata Trenitalia e Ferrovie dello Stato in Francia. Una tappa storica nell'evoluzione del mercato ferroviario europeo. Dalla stazione di Paris Gare de Lyon ilè partito alle 7.26 con fermate a Lyon Part Dieu, Chambery-Challes-Les-Eaux, Modane, Torino Porta Susa e arrivo aCentrale. Percorso inverso per ilpartito daCentrale alle 6.25 con arrivo nella stazionena di Gare de Lyon. Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno traGare de Lyon eCentrale, via Lyon Part-Dieu, Chambery, Modane e Torino se ne aggiungeranno ...

