House of Gucci, Lady Gaga rivela: “Ho avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica per fare Patrizia Reggiani” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’interpretazione di Patrizia Reggiani fatta da Lady Gaga in House of Gucci è così straordinaria da essere il motivo più valido per sorbirsi le quasi tre ore dell’ultimo film di Ridley Scott. Noi lo abbiamo detto: l’Oscar ci sta tutto. Di questa che è senza dubbio la pellicola più attesa e discussa dell’anno, si è detto di ormai di tutto ma è proprio Lady Gaga a rivelare ora in un’intervista a Variety un nuovo retroscena inedito: ha avuto bisogno di supporto psichiatrico proprio per “tornare in se” dopo l’immedesimazione totale in Patrizia Reggiani. “Non credo che nessun attore dovrebbe spingersi a quel limite“, ha esordito miss Germanotta. “Ero perennemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) L’interpretazione difatta dainofè così straordinaria da essere il motivo più valido per sorbirsi le quasi tre ore dell’ultimo film di Ridley Scott. Noi lo abbiamo detto: l’Oscar ci sta tutto. Di questa che è senza dubbio la pellicola più attesa e discussa dell’anno, si è detto di ormai di tutto ma è propriore ora in un’intervista a Variety un nuovo retroscena inedito: hadi supporto psichiatrico proprio per “tornare in se” dopo l’immedesimazione totale in. “Non credo che nessun attore dovrebbe spingersi a quel limite“, ha esordito miss Germanotta. “Ero perennemente ...

Advertising

updategagabr : Sarah Tanno publicou uma nova foto de Lady Gaga durante o set de 'House Of Gucci'. #HouseOfGucci - LucailCasa : House of Gucci, Lady Gaga rivela: “Ho avuto bisogno di un’infermiera psichiatrica per fare Patrizia Reggiani”… - yuri_pinh : RT @irisfontest: quero ver house of gucci no cinema - ElenaCupidio : RT @AlessioManfre12: Stasera vado a vedere “House of Gucci” diretto da Carlo Vanzina. Con #ladygaga e #christiandesica #HouseOfGucci https:… - nove__primavere : RT @offwhite451: Sono una persona semplice, ogni volta che passa il trailer di House of Gucci lo guardo dall'inizio alla fine perché sono t… -