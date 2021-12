Hockey pista | Serie A1 2021 | Trissino supera anche Lodi | Vercelli vince ancora

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) LaA1 diè giunta alla sua giornata numero 10, che si è aperta con l’anticipo delle 18 tra Matera e Gamma Innovation Lanzara, in cui gli ospiti sono riusciti a spuntarla per 3-2, grazie alla doppietta dalla panchina di Francesco De Rinaldis. Prosegue invece la marcia di vittorie del, che ha avuto la meglio per 6-3 in casa degli Amatorinel big match di giornata, mentre Follonica è rimasta in scia sconfiggendo con lo stesso punteggio la Tierre Montebello, per merito delle due reti a testa di Didac Llobet e Federico Pagnini. Tre puntiper la Edilfox Grosseto di Alessandro Franchi, giustiziera per 4-2 sulla Why Sport Valdagno, con la tripletta di Davide Nadini che ha invece trascinato la Teamservicecar Monza al successo contro ...