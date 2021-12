Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Valpusteria perde in casa contro Znojmo (Di sabato 18 dicembre 2021) Si interrompe il lungo filotto di vittorie consecutive di Valpusteria nel Campionato ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. La squadra guidata da Raimo Helminen è infatti caduta in casa al cospetto dello Znojmo, diretto rivale per l’ingresso ai play-off, con il risultato di 2-4. Un incontro tutto sommato equilibrato quello andato in scena sul ghiaccio dell’Intercable Arena di Brunico, inaugurato da un concitato botta e risposta: al vantaggio degli ospiti siglato da Kover al minuto 2:35 del primo periodo ha infatti risposto Hanna, precisamente al 2:36 della seconda frazione. Ma dieci minuti più tardi la compagine ceca ha alzato il ritmo, segnando prima il 2-1 con Ahl, il quale ha raddoppiato nell’ultimo tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Si interrompe il lungo filotto di vittorie consecutive dinel Campionato ICEdisu. La squadra guidata da Raimo Helminen è infatti caduta inal cospetto dello, diretto rivale per l’ingresso ai play-off, con il risultato di 2-4. Un intutto sommato equilibrato quello andato in scena suldell’Intercable Arena di Brunico, inaugurato da un concitato botta e risposta: al vantaggio degli ospiti siglato da Kover al minuto 2:35 del primo periodo ha infatti risposto Hanna, precisamente al 2:36 della seconda frazione. Ma dieci minuti più tardi la compagine ceca ha alzato il ritmo, segnando prima il 2-1 con Ahl, il quale ha raddoppiato nell’ultimo tempo ...

