Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago torna alla vittoria! 3-2 al Feldkirch (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo due sconfitte consecutive Asiago torna alla vittoria nel Campionato Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio, e lo fa in modo convincente, superando il Feldkirch con il risultato di 3-2. Una vittoria maturata grazie a una prima frazione pressoché perfetta, contrassegnata proprio dalle tre reti che hanno deciso il match, siglate rispettivamente da Mantenuto al 7:40, da Magnabosco all'11:39 e da Ginnetti in power play al 18:22. Dopo una partenza shock però è arrivata la risposta degli ospiti, abili ad aprire uno spiraglio nel secondo periodo con il goal di Birnstill (9:59), riaprendo poi definitivamente i giochi a cinque minuti dalla fine dell'ultimo atto con il sigillo di Trastasenkovs.

