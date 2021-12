Highlights e gol Siviglia-Atletico Madrid 2-1 | Liga 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilcone gol di2-1, match valevole per la diciottesima giornata della. Gli andalusi vincono nel finale il big match di questo turno di campionato e rafforzano il loro secondo posto, alle spalle del Realcapolista. Terza sconfitta consecutiva invece per i Colchoneros di Simeone, che stanno attraversando un momento davvero complicato. GLISportFace.

Advertising

sportli26181512 : Cagliari-Udinese 0-4: video, gol e highlights: L'Udinese riesce a dare continuità al buon pareggio della Dacia Aren… - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ??? | HIGHLIGHTS Riguarda i due gol che hanno portato la Primavera alla vittoria sul Bologna! ?? - infoitsport : Video Ascoli Cremonese 1-4: risultato, gol e highlights - sportli26181512 : Leeds-Arsenal 1-4: video, gol e highlights della partita della 18esima giornata di Premier: Nell'unica partita gioc… - infoitsport : Video Cagliari Udinese 0-2: risultato in diretta, gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Poi la Juventus ha vinto a Bologna per 2 - 0 con idi Morata e Cuadrado ( GLI). Il sabato di campionato si è chiuso con la sfida serale tra Cagliari e Udinese, con i bianconeri che ...Il video con glie idi Cagliari - Udinese 0 - 4 , match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Unipol Domus scontro diretto fondamentale per la salvezza e nel primo tempo i ...Liga 2021/2022, diciottesima giornata: il video con highights e gol di Siviglia-Atletico Madrid 2-1. Decisivo il gol di Ocampos nel finale ...Il video con gli highlights e i gol di Cagliari-Udinese 0-4, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus scontro diretto fondamentale per la salvezza e nel primo t ...