Highlights e gol Hertha Berlino-Borussia Dortmund 3-2, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Hertha Berlino-Borussia Dortmund 3-2, match valido per la Bundesliga 2021/2022. Crollo del BVB nella capitale, con la rimonta subita da parte dei padroni di casa. Brandt la sblocca nel secondo tempo, la ribaltano Belfodil e Richter con una doppietta, quindi nel finale prova a riaprirla Tigges ma senza che possa arrivare la rimonta. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la. Crollo del BVB nella capitale, con la rimonta subita da parte dei padroni di casa. Brandt la sblocca nel secondo tempo, la ribaltano Belfodil e Richter con una doppietta, quindi nel finale prova a riaprirla Tigges ma senza che possa arrivare la rimonta. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

