Highlights e gol Barcellona-Elche 3-2 | Liga 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 18 dicembre 2021) Glie i gol di3-2, match valevole per la diciottesima giornata della. Al Camp Nou i blaugrana sembrano in controllo con i gol nel primo tempo dei giovani Jutgla e Gavi. Nella ripresa però arriva la clamorosa rimonta ospite, che a cavallo del 63? segnano per due volte in poco più di un minuto con Morente e Milla. Nel finale però a “salvare” Xavi ci pensa Nico Gonzalez, che sul filo del fuorigioco segna il gol del 3-2 che permette al Barca di rilanciarsi in classifica. GLISportFace.

