Herve Poncharal | Gardner e Fernandez hanno capito quant' è dura la MotoGP - News

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo un 2021 da dimenticare,guarda avanti e si prepara a una stagione che porterà molte novità in casa Tech 3, a cominciare dalla line - up. Salutati Danilo Petrucci e Iker Lecuona , ...

Advertising

corsedimoto : BILANCIO - E' stato un 2021 molto deludente per KTM Tech3. Il boss Hervè Poncharal boccia Danilo Petrucci e Iker Le… - zazoomblog : Herve Poncharal: Gardner e Fernandez hanno capito quantè dura la MotoGP - News - #Herve #Poncharal: #Gardner… - motosprint : Herve Poncharal: “#Gardner e #Fernandez hanno capito quant'è dura la #MotoGP” -

Ultime Notizie dalla rete : Herve Poncharal

Motosprint.it

: "Gardner e Fernandez hanno capito quant'è dura la MotoGP"Dopo un 2021 da dimenticare,guarda avanti e si prepara a una stagione che porterà molte novità in casa Tech 3, a cominciare dalla line - up. Salutati Danilo Petrucci e Iker Lecuona , arriveranno infatti Remy ...Stagione MotoGP 2021 da archiviare per KTM Tech3. Hervè Poncharal boccia Danilo Petrucci e Iker Lecuona: "Doveva essere un passo avanti e invece no".Il patron del Team Tech 3 ha raccontato le impressioni dei due debuttanti nel corso dei primi test svolti in sella alla KTM: "Erano felici come bambini, ma hanno compreso di dover lavorare sulla prepa ...