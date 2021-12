Handanovic nella storia della Serie A: 10 giocatore per presenze (Di sabato 18 dicembre 2021) Samir Handanovic nella storia della Serie A Partita speciale per Samir Handanovic quella di ieri sera contro la Salernitana. Il portiere sloveno ha infatti collezionato la presenza numero 533 in Serie A e portandosi al decimo posto in solitaria scavalcando Enrico Albertosi, ora in undicesima posizione con 532 presenze. Nel corso della stagione il portiere nerazzurro avrà modo di migliorare ulteriormente la sua posizione. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) SamirA Partita speciale per Samirquella di ieri sera contro la Salernitana. Il portiere sloveno ha infatti collezionato la presenza numero 533 inA e portandosi al decimo posto in solitaria scavalcando Enrico Albertosi, ora in undicesima posizione con 532. Nel corsostagione il portiere nerazzurro avrà modo di migliorare ulteriormente la sua posizione. L'articolo proviene da intermagazine.

