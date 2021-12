Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiudere, staccare la spina, disconnettersi da tutto quello che può richiamare alla mente un finale di mondiale F1 al veleno. Lewis Hamilton pare abbia scelto di percorrere questa strada fino in fondo,... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiudere, staccare la spina, disconnettersi da tutto quello che può richiamare alla mente un finale di mondiale F1 al veleno. Lewispare abbia scelto di percorrere questa strada fino in fondo,...

Advertising

FBiasin : Gli inglesi sono il Toto Cutugno del 2021. #InghilterraItalia #Staffetta4x100 #Hamilton #Altro - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram - Gazzetta_it : Hamilton, altro distacco dalla F1: smette di seguirne l'account su Instagram - mario_vallati : #f1 Max ha meritato questo titolo e nonostante il sottoscritto non lo ami in assoluto per le uscite tra l'altro fon… - TheExtremista : @Qualitacclarata @antorendina Sarebbe un modo glorioso per ritirarsi invece : 'Per battermi avete dovuto brigare,… -