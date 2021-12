“Hai fatto primo” o “Hai fatto prima”? Risponde la Crusca (Di sabato 18 dicembre 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci segnalano l’uso da parte di giornalisti sportivi dell’espressione fare primo, secondo ecc., in luogo di arrivare primo, secondo… Risposta Buona, se pur non ampia, fortuna sembra avere nell’italiano dei media il costrutto ho fatto primo (ma anche secondo, terzo, quarto, ecc.) in sostituzione di sono arrivato primo (secondo, terzo, quarto, ecc.). In particolare la documentazione si riferisce agli sport su due ruote, ciclismo e motociclismo, ma non mancano attestazioni per altri sport, compresi quelli di squadra. Se osservato in una dimensione di stretta contemporaneità, il costrutto parrebbe pienamente funzionale alla richiesta di brevità tipica dei nuovi media; su tutti il servizio di microblogging Twitter, i cui ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 dicembre 2021) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci segnalano l’uso da parte di giornalisti sportivi dell’espressione fare, secondo ecc., in luogo di arrivare, secondo… Risposta Buona, se pur non ampia, fortuna sembra avere nell’italiano dei media il costrutto ho(ma anche secondo, terzo, quarto, ecc.) in sostituzione di sono arrivato(secondo, terzo, quarto, ecc.). In particolare la documentazione si riferisce agli sport su due ruote, ciclismo e motociclismo, ma non mancano attestazioni per altri sport, compresi quelli di squadra. Se osservato in una dimensione di stretta contemporaneità, il costrutto parrebbe pienamente funzionale alla richiesta di brevità tipica dei nuovi media; su tutti il servizio di microblogging Twitter, i cui ...

