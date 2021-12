Gruppo Misto | l’Armata Brancaleone dei 114 | per paura del voto scelgono il Cav Ecco chi sono

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 dicembre 2021)dei 114 si sentono al bivio. E tra ex democristiani doc e grillini alla sbaraglio. Terrorizzati dale alle prese con il “toto Quirinale” sarebbero in buona parte decisi a optare per Berlusconi al colle e Draghi solidamente al comando di Palazzo Chigi…, piatto ricco e mi ci ficco. Quello attuale è l’ensemble parlamentare più numeroso della storia della Repubblica. Lo dicono i numeri: 66 deputati e 48 senatori: 114 in totale, che lo rendono il quarto organico in Aula che, per varietà e quantità, i media si sbizzarriscono a ribattezzare nei più svariati modi. Da “partitone centrista” a “ultima legione”. Passando per un classico “mucchio selvaggio”. Peones che, nel loro raccogliere le istanze e le rappresentanze ...